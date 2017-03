Grande fermento per i Wit Matrix e Durga Mcbroom in favore di Amatrice

Grande attesa per il concerto del 1 aprile in favore di Amatrice dei Wit Matrix alla Sala Palladio della Fiera di Vicenza con il loro tributo ai Pink Floyd , l'evento a scopo benefico è patrocinato dal comune di Vicenza ed è organizzato dalla Croce Verde di Vicenza. Grande ospite della serata sarà Durga McBroom, vocalist orinale dei Pink Floyd, che con la sua possente voce infiammerà i cuori dei presenti in sala . Tantissime richieste di biglietti per questo appuntamento anche da fuori regione, sono giunte prenotazioni da Mantova, Cremona, Milano, Brescia, Trento, Bologna , con grande soddisfazione degli organizzatori viste anche le finalità benefiche dell'evento . I Wit Matrix , storica Tribute Band vicentina tra le piu' acclamate in Italia , presenteranno il loro nuovo spettacolo per il tour 2017 con molte novità, dalle suggestive scenografie ai filmati video in HD agli spettacolari effetti speciali. Sarà un viaggio al centro della musica dei Pink Floyd , tra sogni e visioni con le magiche melodie che hanno fatto da colonna sonora a milioni di fans in tutto il mondo. A partire dalle ore 19. Nell'atrio della Sala Palladio sarà allestita un mostra memorabilia sui Pink Floyd, dove si potranno ammirare una infinità di oggetti provenienti da tutto il mondo, dischi in vinile , dischi d'oro originali ,rarissimi CD, DVD , bootleg introvabili e molti altri oggetti memorabilia, poster originali anni 60/70, per la gioia dei fans di questa intramontabile band. E anche una bellissima esposizione di chitarre custom vintage rarissime come la Fender stratocaster n° 2 del 1957 esposte dall'associazione Fender World Club.

