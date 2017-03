"Gran Galà Lirico" alla Chiesa di Santa Maria Maddalena di Vicenza

GLI APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 23 AL 30 MARZO

Sabato 25 marzo alle 20.45 nella Chiesa di Santa Maria Maddalena alle Maddalene Vecchie di Vicenza si terrà il concerto "Gran Galà Lirico" per il 25° di Fondazione del Comitato per il restauro del complesso monumentale di Maddalene. Interpreti musicali: Pier Zordan (baritono), Enrico Pertile (tenore), Sandra Foschiatto (soprano) e Stefano Bettineschi (pianoforte). L'evento è a cura del Comitato per il restauro del complesso monumentale di Maddalene in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Ingresso libero. Per informazioni: 329.7454736 - giannarotti@vodafone.it.

ELENCO CONCERTI