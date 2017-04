Gran Galà della Lirica: Orchestra Filarmonia Veneta al Marostica Summer Festival

Sabato 8 luglio alle 21 il Marostica Summer Festival presenterà in piazza degli Scacchi (piazza Castello) il Gran Gala della Lirica dedicato alle melodie più famose delle opere di Verdi, Puccini e Bizet, interpretate da Annalisa Raspagliosi (soprano), Elia Fabbian (baritono) e da Francesco Grollo (tenore), ospite d’onore per il progetto “Musica per il Sociale” (iniziativa per sostenere e rendere più accessibile la partecipazione delle persone diversamente abili agli eventi musicali). Gli interpreti saranno accompagnati dal Coro Filarmonico Veneto, formato da più di 80 elementi, e dall’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, composta da 45 elementi, diretti dal maestro Marco Titotto. L'evento è organizzato dall'agenzia "Due Punti Eventi". Prevendite on line sui circuiti vivaticket e ticketone.

