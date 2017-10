Gothic & Dark Halloween Party: sound visual vintage by "Spiritual Front" al Vinile

GUIDA CONCERTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL PONTE DEL 1 NOVEMBRE

Martedì 31 ottobre dalle 23 alle 4 la discoteca "Vinile Club" di Rosà in via Capitano Alessio presenta "Gothic & Dark Halloween Party" per i 21 Anni di Night Breeze (1996-2017) con il live della band romana "Spiritual Front" tra pop decadente mitteleuropeo ed un sound/visual vintage con continui richiami al cinema d’autore e non solo.

A seguire dj set by Emy (Night Breeze) - Whipping Boy (Dark Overground - Padova) - The Fox (Rustblade/Wave Night - Venezia) - Albert (NewWaveNight Vicenza). Musica: DarkWave | Wave | Electro | Gothic | Industrial | EBM | PostPunk | Minimal Wave | Ritual | Cold Wave | Retro 80 | Batcave | Deathrock.

Servizio Truccatori by Marsela Pupa Hair Spa. Risotto alla zucca gratis alle ore 2. Ingresso: 13 euro - 12 euro con Card Night Breeze/Vinile - 10 euro in maschera. Servizio clienti: 347.1601429 (ogni giorno 10-19).

