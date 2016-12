"Gospel Times": viaggio sonoro tra spiritual e gospel tradizionali a Cesuna di Roana

Sabato 7 gennaio 2017 alle 21 presso la Chiesa Parrocchiale di Cesuna di Roana in via Busibollo si terrà il concerto del gruppo americano "Gospel Times", formato da 5 elementi tra voci e parte strumentale, per l'ultimo appuntamento della rassegna musicale "Bintar Gospel Festival". La formazione newyorkese si esibirà con una performance intensa ed emozionante, che trasporterà i presenti nel lontano Sud degli Stati Uniti al tempo delle piantagioni di cotone, attraverso un repertorio ricco di brani gospel “spirituals” e “traditional”. Spesso la musica evoca immagini, proprio quando il canto accompagnava spesso gli schiavi neri durante il giorno di lavoro per alleviare la fatica. "Gospel Times" nasce proprio per rievocare quelle sensazioni, ricordi e atmosfere lontane, ricreando l’anima della musica gospel, cantando della gioia, del dolore, della felicità e della sofferenza per ringraziare Dio. Il gruppo, nato nel 2005, vuole condividere questo genere musicale in un viaggio sonoro attraverso sapori ed atmosfere dalle mille sfumature grazie alle differenti esperienze artistiche dei componenti. Line-up: Joyce E. Yuille - leader & contralto; Julia St. Louis – soprano; Josie St.Aimee – soprano; Kennet Bailey - baritono; Michele Bonivento – organo. Ingresso libero.

