Gospel in Vicenza! Bassano Bluespiritual Band al Teatro Comunale

Sabato 23 dicembre alle 20.45 per gli spettacoli Fuori Abbonamento del Teatro Comunale di Vicenza si terrà il concerto Gospel in Vicenza! con la Bassano Bluespiritual Band, guidata da Lorenzo Fattambrini, formazione musicale tra le più interessanti del territorio, composta da 47 voci e 7 musicisti. L'energia ed entusiasmo della storica formazione bassanese gospel-pop avvolgeranno il pubblico in un abbraccio musicale proponendo accanto ai gospel le riletture dei più celebri carols (canti di Natale) in un percorso vocale intessuto di canzoni, che spaziano dal cielo alla terra, per tutte le età, ricco di sorprese, profonde suggestioni e grandi emozioni.l'energia. L'evento è organizzato dalla Fondazione TCVI in collaborazione con Pantarhei Events.

PROGRAMMA. Verrà proposto un vasto repertorio da brani spiritual alla musica blues, toccando anche altri generi musicali. Il programma avrà inizio con “Blessed be the Lord” e finale con “You are Good”, traendo spunto, come nella migliore tradizione gospel, dai canti, dalle preghiere quasi suppliche, dagli inni ritmati degli afroamericani, per presentare un evento musicale unico e inconfondibile e per raccontare con la musica, il canto, i movimenti, di un'incrollabile fede, di una immensa speranza, di un assordante dolore e di una rinascita che sa di gioia sincera ed intensa.

GOSPEL. La matrice religiosa del genere gospel, che in inglese significa vangelo, resta molto forte e si tratta di una forma musicale di aggregazione che si è sviluppata negli Stati Uniti, soprattutto nelle comunità afroamericane. A partire dagli anni ’30 e fu esportata poi in tutto il mondo grazie al suo messaggio universale di pace, amore e libertà e ai suoi ritmi coinvolgenti. Questa particolare forma di inni musicali, in seguito chiamati 'spirituals' e poi ancora 'gospel', pur avendo un legame diretto e vitale con l'Africa e le vicende della schiavitù, può considerarsi a tutti gli effetti parte della musica americana.

BASSANO BLUESPIRITUAL BAND. Fin dalla sua formazione nel 2002, la Bassano Bluespiritual Band si è distinta come una delle realtà più attive e dinamiche del territorio veneto; nata sotto lo slancio della musica gospel si è poi via via dimostrata capace di affrontare anche altri ambiti musicali; il repertorio si è arricchito passando dai tradizionali brani spiritual e gospel fino a sperimentare la musica blues, il pop, il rock e anche la musica classica, in una caleidoscopica proposta musicale, sempre vivace e coinvolgente.

LORENZO FATTAMBRINI. Dal 2015 il coro è diretto da Lorenzo Fattambrini (docente di canto e di educazione musicale, coordinatore dell’IMT Vocal Project) cha ha avviato una profonda trasformazione artistica della formazione bassanese, rilanciandola in un’ottica particolarmente attenta all’esecuzione corale e strumentale, curando in modo sempre più efficace l’assetto vocale e tecnico-musicale, con proposte di grande impatto coreografico, grazie ad una sofisticata collaborazione con gli apparati audio-luci, realizzando eventi molto spettacolari ed avvincenti.

BIGLIETTI. Disponibili ancora tagliandi per il concerto, in vendita alla Biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (viale Mazzini 39, biglietteria@tcvi.it, tel. 0444.324442), aperta dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.15 e un’ora prima degli spettacoli. Sono disponibili anche online sul sito del Teatro www.tcvi.it, in tutte le filiali di Intesa Sanpaolo ex Banca Popolare di Vicenza e dalla App TCVI.

COSTO. 16 euro il biglietto intero - 12.50 euro il ridotto under 12.

