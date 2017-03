"Gomma" e "The Slaps" al CSC di San Vito di Leguzzano

I Gomma (Matteo, Paolo, Giovanni e Ilaria) vengono dalla provincia di Caserta, quella da cui sarebbe meglio fuggire, che però è anche il filo conduttore che li ha fatti incontrare. Come la gomma, hanno vari modi d'uso. Quello che suonano è il loro foglio illustrativo. "Toska" è l'album d'esordio dei "Gomma" uscito il 17 gennaio per V4V Records. In apertura i padovani The Slaps, anche loro suonando ci raccontano cosa significa essere ventenni in provincia oggi. Ingresso riservato ai soci CSC. Tesseramento annuale: 5 euro.

