"Glamstar - Tribute Metal Band '80" al Mamaloca di Vicenza

Sabato 27 gennaio alle 22 il Mamaloca di Vicenza in Strada del Pasubio 421 ospiterà i Glamstar - Tribute Metal Band, che ripropongono nel live per sonorità e attitudini sul palco l'hard rock/glam metal degli anni '80, periodo del "Metal Rulez The World". Ingresso libero.

In scaletta ci sono i migliori brani dei Motley Crue - W.A.S.P. - Twisted Sister - Kiss - Poison - Skid Row - Bon Jovi - Manowar - Ronnie J. Dio - Ozzy Osbourne - Alice Cooper.

Formazione Glamstar - 4 Membri: Marzia Fontana - Vocal & Rithmn Guitar / Roberto Baldan - Guitars & Backing Vocals / Luca Boldrin - Bass & Backing Vocals / Ermes Ros - Drum & Backing Vocals

Il gruppo utilizza una strumentazione professionale sia per locali piccoli sia per locali medio-grandi, inoltre i fonici e tecnico-luci Christian Reale e Stefano Ranzato seguono la band per ottimizzare le sonorita', i livelli di volume, gestire le luci e creare l'atmosfera giusta e garantire sempre qualita' al concerto.

Contatti: 335.6330552 - glamstarband@yahoo.it