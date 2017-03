"Giulio Casale & Norman" al "Revolution Live Club" di Molvena

Sabato 18 marzo dalle 22 alle 4 la discoteca "Revolution Live Club" di Molvena in via Ponticello 15/A ospiterà Giulio Casale & Norman in un concerto live da non perdere. Dopo 5 anni Giulio Casale torna a esibirsi dal vivo con la band "Norman" per il club-tour del disco "Dalla parte del torto, Self-Novunque" (2012). Ad accompagnarlo sul palco il gruppo, del quale Casale ha molto apprezzato il più recente lavoro discografico "La Grandine!" (Dischi Soviet Studio, 2016). Il concerto vivrà di un’alternanza di brani provenienti dal percorso solistico di Casale, pezzi dei Norman e certamente anche alcune riproposizioni dalla produzione degli "Estra", storica band di Casale. Il suono si preannuncia teso ed elegante, nell’intento di rivisitare il repertorio attraverso nuovi arrangiamenti, curati dalla band di Massimiliano Bredariol e Lorenzo Tomio. Al centro del palco tutto il talento scenico e interpretativo di Giulio Casale. Un ponte tra passato prossimo e futuro artistico. Opening act by Francesco Balasso per la presentazione del suo primo EP "Via Marconi 38". A seguire l'afterparty "Miti Non Solo Italiani Volume 4" con Pako Dj in console. Biglietto con drink: 10 euro con consumazione inclusa. Prevendite on line su: www.mailticket.it/evento/10156. Afterparty: 8 euro. Infoline per prenotazioni tavoli: 0424.411115.

