"Gipsy Night: Le Temps Des Gitans": balkan music "Ajde Zora" al CSA Arcadia di Schio

Sabato 18 marzo alle 22 il C.S.A. Centro Sociale Arcadia di Schio in via Lago di Tovel 18 presenta l'evento "Gipsy Night: Le Temps des Gitans" con il concerto di musiche bacaniche e sonorità rom della band "Ajde Zora". Aftershow Crazy Balkan Dj Set by "BimBumBalaton". Open Act Dj Set by "Al Tajara Collective". Durante tutta la serata stand con cevapcici, rakija e altre squisitezze balcaniche.

BIOGRAFIA DI "AJDE ZORA": gruppo di musiche balcaniche e sonorità tradizionali rom. Il progetto "Ajde Zora" sorge dall'incontro di quattro strumentisti con la cantante serba Milica Polignano. Con lei nasce l'idea di estendere il repertorio tradizionale balcanico che da anni propongono con altre formazioni, affiacandovi movimentati e malinconici pezzi della tradizione rom dell'est Europa. Il gruppo ri-arrangia così musiche tradizionali, in cui l'energia e la passionalità della musica popolare si sprigiona tra frenetiche danze e struggenti ballate, raccontando storie fuori dal tempo che testimoniano la realtà di popoli dal passato travagliato. Sebbene questo progetto sia di recente formazione, l'esperienza degli strumentisti si è consolidata in questi anni, portando la musica balcanica in piazze, teatri, locali e festival. Da menzionare la loro partecipazione a festival internazionali, come "Adriatico Mediterraneo" ad Ancona e il "Ghanafest" a Malta.

In alcune occasioni hanno avuto il piacere di collaborare con la cantante bosniaca Dijana Grgic e con Orhan Veliov, trombettista della Kocani Orkestar. Membri del gruppo: Milica Polignano (voce) - Giulio Gavardi (chitarra, sax alto e soprano) - Micol Tosatti (violino) - Francesco Mattarello (fisarmonica) - Giorgio Marinaro (basso) - Francesco Prearo (batteria).

ELENCO CONCERTI