GiovedìJazz - Robert Bonisolo e The Rhythm Section al Terzo Ponte

Il primo Giovedì del mese è GiovedìJAZZ

Da Luglio a Settembre Laspiaggetta! del Terzo Ponte sarà lo scenario stellato per cenare a ritmo di Jazz.

Sul palco estivo del Terzo Ponte il trio "The Rhythm Section" ospiterà a rotazione, per quattro giovedì, solisti di spicco della scena jazz nazionale ed internazionale.



ROBERT BONISOLO

Jazz



Robert Bonisolo sassofonista italo-canadese, è un solista di prim'ordine, vincitore di svariati riconoscimenti durante il periodo dei suoi studi in Canada, a Boston e a New York; ha collaborato con molti grandi musicisti come Tom Harrell, Lee Konitz, Kenny Wheeler, Steve Swallow, Carla Bley, Maria Schneider, George Roberts, Alex Sipiagin, Dado Moroni, Antonio Faraò, Sandro Gibellini, Paolo Birro, Ben Perowsky e innumerevoli altri. Insegna sassofono e tecniche improvvisative. Ha all'attivo alcuni dischi a proprio nome e come sideman di lusso, nonché numerosi tour europei.



THE RHYTHM SECTION

Danilo Memoli, pianoforte

Marc Abrams, contrabbasso

Enzo Carpentieri, batteria



Il trio diretto dal pianista Danilo Memoli è completato dal contrabbassista newyorkese Marc Abrams e da Enzo Carpentieri alla batteria, musicisti che hanno all’attivo collaborazioni di rilievo con musicisti di livello internazionale: ad esempio Chet Baker, Sal Nistico, Steve Grossman, Eddie Henderson, Gil Evans, Luca Flores, Larry Nocella, David Boato e altri ancora per Abrams; John Tchicai, Massimo Urbani, Dick Oatts, Sandro Gibellini, Pietro e Marcello Tonolo, Steve Grossman, Robert Bonisolo e tanti altri per Carpentieri.



Memoli ha accompagnato negli anni musicisti italiani come Pietro Tonolo, Carlo Atti, Roberto Rossi, Fabrizio Bosso e americani come Dave Schnitter, John Mosca, Vincent Herring, Jesse Davis, Bob Sands, Eddie Henderson e Steve Grossman – nel cui quartetto milita dalla fine degli anni ‘90. Oltre a suonare come sideman, Memoli ha pubblicato parecchi cd a proprio nome tra il 1998 e il 2013, gli ultimi dei quali con il suo Newropean Quartet - gruppo che vede il tedesco Ralph Reichert ai sassofoni.



Il repertorio del trio comprende standards riarrangiati, temi di Thelonious Monk, Charlie Parker e Duke Ellington, e non mancano alcune composizioni del pianista.



Prossimi appuntamenti:



6 SETTEMBRE

27 SETTEMBRE







Evento garantito all'interno anche in caso di pioggia.



Per info e prenotazioni:

0424 504042

contatti@terzoponte.it