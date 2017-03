"Giovedì Refrain": live acustico al "Tagorò" di Arzignano

Giovedì 9 marzo dalle 21.30 alle 2 il locale "Tagorò" di Arzignano in viale dell'Industria 54 presenta l'evento "Refrain" con un concerto live in acustico. Dalle ore 19.30/20 si potrà cenare con le esclusive proposte culinarie degli chef dai primi ai secondi fino al dessert oltre ad assaporare cocktail, spritz e drink di tutti i tipi. Ampia disponibilità di scelta anche alla pausa pranzo. L'iniziativa si ripeterà ogni giovedì con una band diversa (jazz/pop/swing/rock) e una cena a tema. salvo variazioni di programma. Il locale è sempre aperto dalle 7 alle 2. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni: 329.6984456.

