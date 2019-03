Giovanni Lindo Ferretti suona CCCP e CSI

Sabato 16 marzo 2019

Totem Club & Catch a Fire events presentano:



GIOVANNI LINDO FERRETTI

In concerto, A Cuor Contento



con:

Giovanni Lindo Ferretti – voce cantante

Ezio Bonicelli – chitarra elettrica, violino

Luca A. Rossi – basso, chitarra elettrica, batteria elettronica



Aftershow: Dj Massimiliano Dalla Zanna (resident VINILE)



► BIGLIETTO D'INGRESSO



• PREVENDITA 18€ + 2€ dp

Disponibili presso il Totem Club in orari di apertura oppure contattando i seguenti numeri:

Marco 3489030504 (zona Vicenza)

Francesco 3488228520 (zona Bassano e alto vicentino)





• IN CASSA 20€

► ORARI

• Apertura locale ore 21.00

• Inizio spettacolo ore 22.45

► SCALETTA

Morire

Tu menti

Tomorrow

Mi ami?

Oh battagliero

Valium tavor serenase

Curami

And the radio plays

Stati d'agitazione

Libera me domine

Del mondo

Intimisto

Amandoti

Madre

Annarella

Le cose cambiano

Narkos

Brace

Depressione caspica

Irata

Guerra e pace

Guardali negli occhi

Inch’allah ca va

Barbaro

Per me lo so

Pons tremolans

Emilia paranoica

Spara jurij

Prosegue il viaggio di Giovanni Lindo Ferretti che da qualche anno è tornato a cuor contento sui palchi di club e festival musicali.

Il concerto di quest’anno ricalca i tour precedenti nella forma ma non nella sostanza. Ferretti torna a raccontarsi esclusivamente con le canzoni del suo repertorio solista e quelle dei CCCP Fedeli alla Linea e C.S.I. con una nuova scaletta che comprende anche qualche brano tratto da “Saga, il Canto dei Canti”, ultimo album pubblicato da Sony Music.



Sul palco con lui, come nei tour precedenti, due fedeli compagni di viaggio: Ezio Bonicelli e Luca A. Rossi, entrambi componenti degli Ustmamò, ad assicurare alle canzoni una nuova – e fedele allo stesso tempo – veste elettrica.



A cuor contento è anche un album, registrato durante il tour 2011, disponibile su cd, vinile e digitale.

