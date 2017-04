Gino Paoli e Danilo Rea: chiusura del Vicenza Jazz 2017 al Teatro Olimpico

Sabato 20 e domenica 21 maggio alle ore 21 al Teatro Olimpico di Vicenza si esibiranno il cantante Gino Paoli e Danilo Rea al pianoforte per l'ultimo appuntamento del "Vicenza Jazz 2017" (vedi programma). E' ormai di lunga data il flirt tra Gino Paoli e il jazz. In particolare, seguendo il percorso della collaborazione con Danilo Rea si risale indietro di una decina d’anni, quando Paoli si lanciò in “Un incontro di jazz”, progetto di enorme successo che lo vedeva accompagnato dal quintetto di Enrico Rava con Rea al pianoforte). Documentata anche su disco (Milestones, 2007, su etichetta Blue Note) la jazz band di Gino Paoli ha poi affrontato un avvicendamento nell’organico, con l’entrata di Flavio Boltro al posto di Rava. È con questa aggiornata line up, che Paoli ha firmato il disco Auditorium Recording Studio (2011).

IL DUO GINO PAOLI E DANILO REA: questa fortunata esperienza si è poi ulteriormente distillata nella formula del duo voce e pianoforte, che pone sotto i riflettori le magistrali doti di interpreti di entrambi questi musicisti. Documentato anche su cd (Due come noi che…, 2012), il duo sfoggia un repertorio che spazia dai memorabili temi firmati da Paoli ai grandi successi della canzone d’autore italiana e internazionale, sino a sorprendenti affondi nel repertorio napoletano. Per Danilo Rea è un’occasione in più per sottolineare la sua duplice vocazione di pianista dallo swing fiammante e dal tocco lirico incantatorio. Per Gino Paoli sarà invece come sfogliare un album di famiglia, con le sue indimenticabili canzoni (Il cielo in una stanza, La gatta) affiancate a quelle dei cantautori genovesi, che per lui sono stati gli amici di una vita: Fabrizio De André, Umberto Bindi, Luigi Tenco, Bruno Lauzi.

PREVENDITE: 34.50 euro intero - 27.50 euro ridotto su www.toptix4.mioticket.it/TCVI/it-CH/events/danilo%20rea%20-%20gino%20paoli/2017-5-20_21.00/teatro%20olimpico%20di%20vicenza (per il concerto di sabato 20 maggio) e su www.toptix4.mioticket.it/TCVI/it-CH/events/danilo%20rea%20-%20gino%20paoli/2017-5-21_19.00/teatro%20olimpico%20di%20vicenza (per il concerto di domenica 21 maggio)

ELENCO CONCERTI