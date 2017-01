"Genova, le Donne e le Anime Salve": tributo a De Andrè a Montecchio Maggiore

Mercoledì 11 gennaio alle 21 presso il Cinema San Pietro ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore in via Matteotti 56 si terrà il concerto "Genova, le Donne e le Anime Salve" con il gruppo musicale "Vicoli di Vita" per il tributo al celebre cantante Fabrizio De Andrè. Sarà un percorso sonoro tra le canzoni del cantautore genovese come grande omaggio all’uomo libero, al poeta anticonformista, allo "chansonnier", che ha maggiormente arricchito la musica italiana con i suoi testi irriverenti e le sue ballate. Sarà un’occasione per scoprire e ascoltare dal vivo la musica, le parole e il valore del messaggio, allo stesso tempo anarchico e impegnato, che hanno segnato tutta l’opera di De Andrè. Un viaggio, che guiderà il pubblico nella sua poesia descritta in maniera mirabile e con profondo realismo, cogliendone dettagli e sfumature, senza pregiudizi. "Vicoli della vita" è composto da una rosa di musicisti affermati, impegnati da anni in questo tributo rivolto a giovani e meno giovani perchè, come ha scritto il compositore Nicola Piovani: “De Andrè non è mai stato di moda. Infatti la moda, effimera per definizione, passa, ma le canzoni di Fabrizio, restano”. L'evento di auto sovvenzionamento è promosso da "Piano Infinito Cooperativa Sociale" e il gruppo “Vicoli di Vita”. Prenotazioni biglietti: 0444.492415 - Marco 338.5654775 - Andrea 349.4200468 - www.pianoinfinito.wordpress.com.

