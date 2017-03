"Gala' Lirico Leoniceno" al Teatro Comunale di Lonigo

PROGRAMMA DEL "MARZO LIRICO LEONICENO 2017" AL TEATRO COMUNALE DI LONIGO

Con le giovani voci liriche di Lonigo: Carlotta Bellotto, Giulia Bolcato, Medea De Anna Con Alberto Maron (clavicembalo). Orchestra Accademia del Concerto Direttore Maurizio Fipponi Lonigo apre le porte del Teatro Comunale ai suoi giovani talenti della lirica per un festoso concerto, che rende omaggio alla storia del teatro, nel ricordo del prestigioso concorso per voci liriche e con l'intento di valorizzare i giovani artisti locali. Le tre soprano leonicene si esibiscono in arie e duetti dalle opere di Verdi, Puccini, Donizetti, Mozart e altri grandi del melodramma, accompagnate dall'Orchestra Accademia del Concerto. PLATEA, I GALLERIA, PALCHI: II GALLERIA: III GALLERIA: € 20 (ridotto € 18) € 17 (ridotto € 15) € 11 (ridotto € 9).

ELENCO CONCERTI