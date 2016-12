"Fuorizona Band": omaggio a Ligabue alla Birreria Tre Botti di Pojana Maggiore

Venerdì 20 gennaio 2017 alle ore 22 la Birreria "Tre Botti" di Pojana Maggiore in via Spello 47 organizzerà il concerto live del gruppo "Fuorizona Band" come tributo musicale a Ligabue. Il complesso suona le canzoni del celebre rocker di Correggio con straordinaria somiglianza all'originale per una situazione di grande qualità e divertimento. Il successo dei "Fuorizona" è legato alla grande passione per Luciano Ligabue con arrangiamenti musicali perfetti. Membri del complesso: Manuel Soffiato (basso), Simone Pellegrin (chitarra), Andrea Valzan (batteria), Damiano Schirato (voce e chitarra), Nicholas Mosconi (piano) e Omar Schiavo (basso). Contatti: info@fuorizonaband.com. Il locale "Tre Botti" propone birre alla spina e in bottiglia, galletto allo spiedo (tutti i sabati), giro pizza (martedì e giovedì), gelati e dolci artigianali con musica live e feste a tema. Orari di apertura: dalle 18 alle 2. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni: 0444.764552.

