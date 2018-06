Fun'T'Astic Sound Fest 2018 ad Arsiero

Venerdì 15 e sabato 16 giugno si svolgerà la rassegna musicale Fun'T'Astic Sound Fest 2018 al campo sportivo di Arsiero

Programma

Venerdì 15

Special Reggae Night!

A partire dalle 20:30

Anima Caribe OFFICIAL

A seguire

Patois Brothers

Chiude le Danze

Frencio Dovie Crew

_________________________

Sabato 16/06/2018

A Partire Dalle 20:30

-DANZA MODERNA 6-10 anni ''Greenly Friendship'' (Giulia Comparin)

-BODY REVOLUTION (Palestra Max Fit - Velo d'Astico - Nadia Graziani)°

-HIIT (Palestra Max Fit - Velo d'Astico - Lara Petracca)

Dalle 21:00

Zagreb rock band

A seguire dalle 22:10/22:15

-DANZA MODERNA 11-15 anni ''Swing'' (Giulia Comparin)

-CROSS TRAINING (Palestra Max Fit - Velo d'Astico- Daniele Maistro)

-DIMOSTRAZIONE SPARRING (Palestra Max Fit - Velo d'Astico - Christian Salbego & Davide Croce)

Dalle 22:40

The Beat All - Tribute Band Beatles

Alle 00:00

-MOVIMENTO APPLICATO ALLA MUSICA ELETTRONICA ''Respiri'' (Giulia Comparin Danza - Matteo Busato Live Electronics)

7 minuti con i quali grazie all'utilizzo di una telecamera Kinect 2, sensibile ai movimenti del corpo, verranno associati in vari modi gesti al suono. In questo modo i movimenti del corpo della ballerina divengono strumento musicale in tempo reale

A chiudere la serata

Rock'n'roll Circus

_________________________





INFORMAZIONI



INGRESSO GRATUITO



Località Campo Sportivo Comunale Di Arsiero (VI) Via Mariola 7 - Uscita Autostrada A31 Valdastico

-Ampio parcheggio in Via Nazioni Unite

Organizzato da:

Associazione no profit Friends For Fun

con il patrocinio del Comune di Arsiero (VI)