"Fuck You Winter!": 5 band live al CS Bocciodromo di Vicenza

Venerdì 24 febbraio dalle 21 alle 1 la "Vicenza Magnagati Crew" presenta l'evento "Fuck You Winter!" per salutare l'inverno alla sua maniera con i concerti live di 5 band sul palco del CS Centro Sociale Bocciodromo di Vicenza in via Alessandro Rossi 198. Suoneranno i gruppi: "Junk Street", "My Dear Samantha", "The Last Confidence", "Orangewig" e "Snoopers". Apertura porte alle 20.30. Ingresso unico a 5 euro.

Alcuni video delle band:

"Junk Street" / Point Of View: www.youtube.com/watch?v=Ckmtt-2_Epo

"My Dear Samantha" / As You Please: www.youtube.com/watch?v=jjl2rQxl1co

"The Last Confidence" / Music Is My Drug: www.youtube.com/watch?v=F3XuAb0Y2O0

"Orangewig" / University of Your Mum (lyric video): www.youtube.com/watch?v=Xr75xWjgJuc

"Snoopers" / One Last Breath (official audio): www.youtube.com/watch?v=9S51SUXtArE

