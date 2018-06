"From Disco to Disco" - musica dal vivo in Piazza delle Erbe

L'evento musicale From Disco to Disco ritorna in Piazza delle Erbe a Vicenza con Quattro eventi in quattro mesi per riempire la vostra estate all'insegna della buona musica, del divertimento e della cultura dove si esibiranno artisti e dj del panorama musicale e artistico Italiano.



INGRESSO LIBERO



Il programma

VENERDI 15 GIUGNO

Ricardo Baez

Dax DJ

Munstac

INIT6

Gaz b2b Mogoloko

Silicon Veronica live

Art Dealer





Durante l'evento ci sarà una esposizione fotografica a cura di Gessica Padoan Photography

Ricardo Baez è un giovane talento italo-venezuelano cresciuto tra vinili blues, soul and jazz del padre saxofonista e le cassette di canzoni pop anni 80 usate dalla madre per insegnare danza moderna.

In pochi anni riesce a farsi notare grazie a uno stile del tutto personale, molto apprezzato per imprevedibilità, l’empatia col pubblico e’ il suo elemento, qualcosa in cui crede oltre ogni definizione artistica.

Influenzato dalla house di chicago e la techno di detroit, il suo primo ep (THE MESSAGE) esce nel 2012 sull’etichetta tedesca Toy Tonics, che riscuote un successo internazionale e lo candida come uno dei migliori giovani dj/produttori italiani da tenere sott’occhio.

Infatti dopo pochi mesi iniziano i suoi lavori importanti per etichette come GOMMA RECORDS, REBIRTH, oltre ai super remix per LUKE SOLOMON e HARDTON e l'ultimo suo disco su NIGHT PEOPLE NYC (etichetta di Eli Escobar), che lo ha portato alla ribalta oltreoceano con il suo tour newyorkese che lo ha visto in scena in club come LE BAIN e HOUSE OF YES, in radio al THE LOT RADIO e nel famosissimo negozio di dischi A1 RECORDS per il "STORE SESSION".

Negli ultimi mesi è stato invitato da radio europee come RED LIGHT RADIO e da RINSE FM. Dal 2010 è il direttore artistico di uno 10 party più importanti d'Italia, il TROPICAL ANIMALS di Firenze.

VENERDI 27 LUGLIO

YOMBE live

Lorenzo BITW

Lamento

Prince Anizoba

Jake Moß

From Disco to Disco Sound System

VENERDI 10 AGOSTO

Germanò live

Ordinary Noise

Leslie Lello

Buffa doc dj

Zabriski live

Mustache Bros

VENERDI 14 SETTEMBRE

Funk Rimini live

DJ Outback

Mursia

Ale Forte

BIONDA

From Disco to Disco Sound System





In collaborazione con :

Il Grottino Vicenza-Simpatica Ostaria / Cucù / The Drunken Duck Refettorio Birraio / Associazione Piazza delle Erbe - Vicenza / Comune Di Vicenza -Ufficio Politiche Giovanili



Artwork:

Gessica Padoan