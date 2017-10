"From America to Italy": live jazz con Michele Polga e Luca Mannutza

Lunedì 6 novembre alle 20.30 si terrà il concerto "From America to Italy" con Michele Polga e Luca Mannutza sui "I Grandi Sassofonisti" per "A Night For Cristina" nella Sala d'Onore di Villa Godi Maliverni a Lugo di Vicenza per la manifestazione culturale "Le Arti in Villa 2017".

BIGLIETTI: 10 euro intero - 8 euro ridotto soci UNPLI. Prenotazione consigliata dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 / sabato dalle 10 alle 12 al numero: 0445.861655 o scrivendo a: prenotazioniprolugo.

ELENCO CONCERTI