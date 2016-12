"Friendly Travellers": traditional gospel con soul, jazz e r&b a Roana

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Lunedì 2 gennaio 2017 alle 21 presso la Chiesa Parrocchiale di Treschè Conca di Roana in via Chiesa si terrà il concerto gospel con il gruppo americano "Friendly Travellers", formato da 6 membri tra voci e parte strumentale, per il quarto appuntamento con la rassegna musicale "Bintar Gospel Festival 2016-2017". La formazione statunitense porterà sull’Altopiano il sound inconfondibile di New Orleans, in un concerto con brani "Traditional Gospel" e con sonorità soul, r&b e jazz. I "Friendly Travelers" sono uno storico gruppo gospel di grande successo internazionale, proveniente dalla Louisiana (USA) e fondato nel 1959 dal Rev. Clint Jones. Il gruppo si esibisce con grandi capacità ed enfasi sia nello stile “a cappella”, che è accompagnato da una potente e dinamica sezione ritmica strumentale. I "Friendly Travelers" proseguono il loro cammino artistico/spirituale, iniziato dal fondatore Jones, attraverso la guida e l’ispirazione dello “Spirito Divino”, continuando senza sosta a divulgare il messaggio di pace e di amore in numerosi paesi del mondo. Ritornano in Italia con un nuovo progetto musicale, un gruppo da sei elementi, che aggiunge alle straordinarie doti vocali una potente sezione ritmica (batteria, basso, chitarra ritmica e lead guitar). Line-up: Floyd Turner - guitar, vocal; Alfred Penns - lead vocals; Wanda Joseph - Bass guitar, vocals; Jerome Harris Jr. - drums; Curtis Mitchell - Guitar, vocals; Caprice M Sanders - vocals. Ingresso gratuito.

Biografia "Friendly Travellers": Nel 1978 sono il primo gruppo gospel ad incidere per la prestigiosa "Malaco Records": un ingaggio che gli permette di esibirsi al fianco di grandi star come Gladys Night e Mighty Clouds Of Joy. Da qui inizia la loro ascesa con un’intensa attività concertistica nello stato della Louisiana che ben presto si espande nei festival e nelle chiese dell’America e di tutta Europa. Appaiono in prestigiosi cartelloni come il leggendario New Orleans Jazz and Heritage Festival (da cui ricevono nel 1990 un “Contribution Gospel Award” per il loro grande impegno nella diffusione del genere), i blasonati festival europei di Ascona e Nantes, e House of Blues di New Orleans. Partecipano ai maggiori appuntamenti internazionali dedicati alla musica religiosa afroamericana e nel 1991 al Black Heritage Festival si guadagnano il “Big Easy Music Award”. Dividono il palco con artisti e gruppi gospel di fama internazionale fra i quali: The Blind Boys of Alabama, Mighty Clouds of Joy, Salem Travelers, William Brothers ed anche soul band come i Temptation, il Rev. Al Green e The Staple Singers per citarne alcuni. Il notevole successo raggiunto negli Stati Uniti li ha spinti a cercare ulteriore successo e notorietà in Europa. In questo ambito vantano applauditi tour in Germania, Svizzera, Francia, Italia, Slovenia e Croazia, dove hanno sempre entusiasmato il pubblico con la carica ed il calore della loro musica, raccogliendo anche significativi consensi da parte della stampa.

ELENCO CONCERTI