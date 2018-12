Francesca Michielin a Bassano del Grappa

Venerdì 7 Dicembre * WELCOME BACK HOME *

Il grande ritorno nella sua città natale per la prima volta dopo X-Factor e dopo esser stata in tour in tutta Italia, porterà nella sua Bassano un set elettronico completamente suonato, completamente dance. Let’s go!

Come scrive nella sua pagina facebook: "Ci rivediamo nei club, stavolta per ballare!"

LIV CLUB ticket in vendita dal 7 novembre Prezzo del biglietto: • 20,00€ + diritto prevendita • al botteghino a prezzo maggiorato

Apertura porte: 21:30 Inizio concerto: 22.30 After show con i resident del LIV dopo il concerto ad ingresso libero. Info & tavoli: 349 5012282 PUNTI VENDITA: Bassano del Grappa - Dischi Ponte Castelfranco V.to - De Santi Musica Una produzione: Live Nation Italia - SNACKulture - Willy Marano - LIV >> Come ogni concerto, evento aperto a tutte le età << La 5^ stagione LIV è una “SNACKulture’s experience“! Partners: Ciroc Vodka/ Red Bull / Funktion-One Italia Sound Division / ASUKA bassano