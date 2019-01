Filippo Gamba al Comunale di Vicenza

Siamo arrivati alla quinta tappa dell’affascinante viaggio nel “Nuovo Testamento” della Musica, ovvero le 32 Sonate per pianoforte di Beethoven, sfida titanica e attrazione irresistibile per tutti i grandi interpreti. Il pianista Filippo Gamba, celebrato dalla critica come musicista profondo e sensibile, ci accompagna questa volta all’ascolto di tre piccole gemme e di due sommi capolavori come l’Appassionata e la Waldstein, punto culminante della “seconda maniera beethoveniana”. Prima del concerto alle ore 20, nel foyer del Teatro Comunale, il critico musicale Cesare Galla terrà una guida all'ascolto sui brani in programma fra i quali le celebri sonate "Waldstein" e "Appassionata"..



Interpreti

FILIPPO GAMBA pianoforte