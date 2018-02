Feuerkorps live @ emergenza festival al Vinile di Rosà

Sei progetti musicali sul palco, 25 minuti di live per ogni artista e il pubblico a fare da gran giuria per stabilire chi proseguirà il proprio percorso attraverso la più grande vetrina per Emergenti al Mondo.



I migliori musicisti avranno l'opportunità di vincere un contratto discografico con Marshall Records, SlipTrick Records, Krishna Music Group.



I PREMI in palio per le band/solisti che passeranno il turno e avranno accesso alle semifinali:



1) La possibilità di essere selezionati per le compilation che vengono prodotte e distribuite da Emergenza.

2) La possibilità di essere selezionati per il premio London Call U, di GruppiRock.it: un mini tour di concerti a Londra (UK)

3) Inoltre la band prima classificata della serata parteciperà all'Emergenza Road Tour, ovvero sceglierà di suonare in un altra sede di Emergenza come ospite di serata.



Programma della serata:



21:30 Fabiana Mattuzzi (Pop Rock)

22:00 Epigrafi (Metal)

22:30 We Are No Supermen - WANS (Pop)

23:00 Jasife (Instrumental)

23:30 La Libertà In Offerta (Alternative)

00:00 FEUERKORPS (Rammstein Tribute)



L'ENTRATA E' SU PREVENDITA.

X INFO E PREVENDITE:

Valerio 3933614251

Gabriele 3383008308

Riccardo 3317840902

Uros 3495332574

Marco 3332260073

Luca 3486047381