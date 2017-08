Festival Concertistico Internazionale: inaugurazione con il duo Ruggeri-Uinskyte a Valli del Pasubio

Sabato 12 agosto alle ore 20.45 nella chiesa parrocchiale di Valli del Pasubio il XX Festival Concertistico Internazionale degli Organi Storici del Vicentino sarà inaugurato ufficialmente con il duo organo-violino Marco Ruggeri e Lidia Uinskyte. Costituitosi nel 2012, affrontano autori dal Barocco al Novecento, sia brani originali, sia trascrizioni dal pianoforte o dall’orchestra, che il campo di maggior interesse dell'ensemble alla ricerca di nuovi repertori concertistici, sfruttando le potenzialità timbriche e orchestrali dell’organo. Ingresso libero.

REPERTORIO. Fra le trascrizioni più eseguite e tutte realizzate dal duo, vengono proposte “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi, il Concerto per violino di Kabalewski, il Concerto gregoriano di Respighi, il Concerto militare di Bazzini e un vasto repertorio di autori tra Otto e Novecento (Cilea, Pilati, Veretti, Ponchielli, Rota, Schnittke, Stravinsky).

RICONOSCIMENTI. Intensa l’attività concertistica (in Italia e all’estero) e discografica, sia con l’organo che con il cembalo, per etichette italiane (Elegia) ed estere (Fugatto e Brilliant). Il duo ha ottenuto importanti riconoscimenti di critica, tra cui “5 stelle” Radio Classica (dicembre 2014) per “Le quattro Stagioni” e “5 stelle” dalla rivista Amadeus (dicembre 2015) per il CD “The Lingiardi orchestra-organ... for a violin”.

ELENCO CONCERTI