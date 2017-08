"Festival Castelli e Ville in Musica 2017": spettacoli e concerti nella Pedemontana Vicentina

Dal 9 settembre al 5 novembre si terrà il "Festival Castelli e Ville in Musica 2017" con spettacoli e concerti in varie location della Pedemontana Vicentina. La chiave dell'iniziativa sono le famiglie con porte aperte a bambini e ragazzi, che possano avvicinarsi in libertà al mondo della musica e dello spettacolo. La rassegna è organizzata da "Ensemble Ludus Musicae".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Sabato 9 settembre - ore 10.30 - Villa Fabris - Thiene: Concerti "La Bellezza del Re" con Angela Graziani ed Ensemble Ludus Musicae - Narrazione e musica per bambini e famiglie (età consigliata: 5 anni) - Prove collettive con gli strumenti musicali presentati nella narrazione - Ingresso gratuito con prenotazione

Sabato 9 settembre - ore 19 - Villa Giusti Suman - Zugliano: Concerto "Telemann e il Suo Tempo" con la Camerata Bachiensis

Sabato 16 settembre - ore 17 - Parco di Villa Rossi - Santorso: Spettacolo "Hans e Gretel" con Ullallà Teatro e Ensemble Ludus Musicae - Adatto dai 5 anni in su.

Domenica 17 settembre - ore 19 - Castello di Thiene: Concerto "Serenissimo Cuore: Vivaldi e Galuppi" con Sara Mingardo e Opera Stravagante (Gianpiero Zanocco al violino - Francesca Bonomo al violino - Alessandra Di Vincenzo alla viola - Massimo Raccanelli Zaborra al violoncello - Ivano Zanenghi al liuto.

Sabato 23 settembre - ore 17 - Villa Giusti Suman -Zugliano - Spettacolo "La Valigia di Piero" con Angela Graziani ed Ensemble Ludus Musicae - Adatto dai 5 anni in su.

Domenica 24 settembre - ore 19 - Villa Capra - Sarcedo: Concerto "Schumann - Mozart: Immagini Fiabesche" con Vincenzo Paci al clarinetto - Giancarlo Di Vacri alla viola - Massimo Somenzi al pianoforte

Sabato 7 ottobre - ore 17 - Villa Belmonte - Sarcedo: Spettacolo "Enidutilos" con Roberto Anglisanoi e Ensemble Ludus Musicae - Adatto dai 5 anni in su.

Domenica 5 novembre - ore 16 e ore 19: Concerto "Opera La Serva Padrona" di G.B. Pergolesi - Interpreti: Alberto Busettini maestro al clavicembalo - Carlo Torriani basso e regia - Dorela Cela soprano - Andrea Dellai mimo + Contrarco Baroque Ensemble

BIGLIETTI: Concerti 10 euro per gli adulti - gratuito fino ai 18 anni non compiuti / Spettacoli: 5 euro per tutti, adulti e bambini dai 3 anni in su - gratuito fino ai 3 anni non compiuti.

VENDITA BIGLIETTI. A partire dai primi di settembre 2017: Sarcedo Biblioteca Civica ­piazza A. Vellere, 1 Tel. 0445/1856960 - Orari: mar-mer-gio-ven ore 14:00-18:30; ven-sab ore 9:00-12:00 / Zugliano Biblioteca Civica - via G. Marconi Tel. 0445/330140 - Orari: lun-gio-ven ore 9:00-12.30; lun-mar-gio 15:00-18:30 / Santorso Biblioteca Civica -­ piazza A. Moro, 3 Tel. 0445/649570 - Orari: gio-sab ore 09:00-12:00; mar-mer-ven ore 15:00-19:00 / Sul luogo degli eventi a partire da un'ora prima dell'inizio dei concerti e degli spettacoli.

INFORMAZIONI: www.ludusmusicae.com - info@ludusmusicae.com

