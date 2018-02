Festival Cafè 2018 - Canto e...Ti Canto: Bruno Montorio & Bob Dylan (in vicentino!)

Sabato 10 febbraio h. 21:00 - Festival Café 2018: Canto… e Ti Canto

Bruno Montorio e Bob Dylan (in vicentino!) con la voce narrante di Lorenzo Bocchese.

Ingresso libero riservato ai soci ARCI - Posti limitati. Prenotazione obbligatoria al 348 49 31 471. Contributo responsabile benvenuto

Bruno Montorio è un habitué del palcoscenico del VITC.

Questa volta ci proporrà 7 canzoni di Bob Dylan tradotte (in vicentino) per capire insieme che cosa dicono. E 7 canzoni sue che, secondo l’estro della serata, metteranno in scena l’umanità dell’essere vicentini. Con la voce narrante di Lorenzo Bocchese.

Il Festival Café 2018: Canto… e Ti Canto sarà l’opportunità per connettere le canzoni dei cantautori locali con le figure, le musiche e i testi che li hanno ispirati. Si tratterà di concerti-spettacolo.

7 artisti dalla poetica naturalmente varia per una rassegna che vuole offrire al pubblico in 4 sabati consecutivi, dal 10 febbraio al 3 marzo, in cui i cantautori, dopo la serata inaugurale, condivideranno il palcoscenico a gruppi di 2, magari facendosi aiutare da altri musicisti e comunque gestendo la serata insieme.

Al seguito dei cantautori, la voce narrante di Lorenzo Bocchese illustrerà il percorso, umano ed artistico, dei musicisti più famosi: il contesto storico, aneddoti, piccole storie, analisi dei testi consentiranno di tessere una storia grazie a cui, nelle intenzioni, sarà più semplice legare e leggere il senso delle canzoni.

Il calendario:

Sabato 10 febbraio h. 21:00 - Bruno Montorio: io e Bob Dylan (in vicentino!) con la voce narrante di Lorenzo Bocchese.

Sabato 17 febbraio h. 21:00 - Federico Marchioro: io e Francesco De Gregori - Marco Pancheri: io e Vasco Rossi - Con la voce narrante di Lorenzo Bocchese.

Sabato 24 febbraio h. 21:00 - Luca Lastilla: io e Roberto Vecchioni - Matteo Nicolin: io e Vinicio Capossela - Con la voce narrante di Lorenzo Bocchese.

Sabato 3 marzo h. 21:00 - Andrea Gfall: io e Tiziano Ferro - Igi Meggiorin: io e Enzo Jannacci - Con la voce narrante di Lorenzo Bocchese.

Informazioni al 348 49 31 471 – qui@vicenzatimecafe.it.