Festa Europea della musica a Schio: tutto il programma

21 giugno, Palazzo Toaldi Capra_Anfiteatro, ore 21.00

Pane e Musica: Renato Franchi & Orchestrina suonatore Jones

(omaggio a Fabrizio De Andrè e alla canzone d'autore italiana)e degustazione di prodotti locali

In caso di pioggia, Lanificio Conte_Spazio Espositivo, org. Ascom Confcommercio

22 giugno, Piazza Falcone e Borsellino, ore 21.15

Spettacolo “Nemesi” musica, videoarte e poesia

a cura di Ass. Celpidrum- tema Culturale 2018. In caso di pioggia, Teatro Astra

23 giugno, Palazzo Toaldi Capra_Anfiteatro, ore 17.00

Sabato fra coro e musica, con ensemble chiatarristico “La settima corda" (dir. Pierantonio Franchetti) e Corale "Insieme per in...canto”

org. Ascom Confcommercio

23 giugno, Chiesa di S. Antonio Abate, ore 20.30

Il Canto dell'anima

concerto del Laetetur Cor – a cura di Coralità Scledense

23 giugno, Piazza Falcone e Borsellino, ore 21.15

I Ribelli cantano Adriano Celentano. Con la partecipazione di Gianni Dall'Aglio.

in caso di pioggia, Teatro Astra

24 giugno, Palazzo Toaldi Capra_Anfiteatro, ore 21.00

Bob Dylan, un viaggio on the road concerto e performance teatrale a cura di Ensemble Vicenza Teatro

ingresso € 5,00 – info: ensemblevicenza.com – 335 5439976

in caso di pioggia, Teatro Civico_Sala Calendoli

CONCERTI E SPETTACOLI NELLE VIE E NEI LOCALI DEL CENTRO STORICO

Sabato 23, h.17-19, Piazza Rossi c/o Bar al Duomo: ILLUSIONS e UNDER THE SNOWVenerdi' 22, h.19-21, Piazza Garibaldi c/o 4 Bar Amici: MARLON

Sabato 23, h.19-21, via Btg Val Leogra c/o Bar Lanacotta: THE REVANGELS

Domenica 24, h.18-20, via Carducci c/o Caffe' Roma: ACOUSTIC DUO