Festa Europea della musica a Vicenza: concerti fino a mezzanotte

Una festa per chi la musica la fa e la suona. Una festa per la città con un programma che culmina con uno spettacolo unico in Piazza dei Signori

ore 16.30 - 19.00

Musicisti e cantanti in 10 postazioni diverse del centro

ore 19.30

Ritrovo in piazza dei Signori per flashmob musicale

ore 20.30

Gruppi musicali nelle 10 postazioni fino a notte

ore 21.30

Concerto del Trio Babata in piazza dei Signori

Luogo di svolgimento: Centro storico

Vicenza

Ingresso: libero

Organizzatore: Radio Vicenza

con la collaborazione di: Comune di Vicenza, Confcommercio Vicenza e Pantarhei

Evento aperto a scuole, ensemble musicali, appassionati di musica in genere