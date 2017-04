"Ferrock Festival 2017" al Parco Retrone di Vicenza: tutto il programma

Da martedì 11 a domenica 16 luglio si terrà il "Ferrock Festival 2017" con una serie di concerti al Parco Retrone di Vicenza in via Malvezzi (uscita autostradale Vicenza Ovest). Da 20 anni l'associazione Ferrock organizza una delle più belle manifestazioni della città, che è diventatata un simbolo musicale negli anni per molte generazioni come il festival rock più grande del capoluogo berico. La rassegna presenta due stage o palchi, un "new bar", una "new street food truck area", un "new wine bar experience" e il mercatino etnico. Vedi anche: "Ferrock Festival 2014" - "Ferrock Festival 2015" - "Ferrock 2016 Festival".

CONCERTI IN MAIN STAGE: già annunciate le date di Damien Mc Fly più i vincitori del premio Ferrock 2017 del Vicenza Rock Contest (martedì 11 luglio); "Fleshgod Apocalypse" e "Golden Jubilee" (mercoledì 12 luglio); "Apres La Classe" e "Odd-Rey" (giovedì 13 luglio); "Derozer" e "One Eyed Cats" (venerdì 14 luglio); "99 Posse" più i primi tre classificati del "Vicenza Rock Contest" (sabato 15 luglio).

ORGANIZZAZIONE: parte del ricavato sarà infatti devoluto a sostegno di progetti dell'associazione ABAut-ABA per l'Autismo. Ingresso a 1 euro, tranne la serata di apertura, che sarà gratuita. L'evento è realizzato con il patrocinio del comune di Vicenza , l'ufficio alle politiche giovanili e la collaborazione del Coordinamento Feste Rock di Vicenza.

PROGRAMMA FERROCK FESTIVAL 2017 - MAIN STAGE:

MARTEDÌ 11 LUGLIO - Concerto di Damien Mc Fly + Guest: Vincitori Premio FERROCK 2017 del Vicenza Rock Contest - Ingresso libero

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO - Concerto dei "Fleshgod Apocalypse" + Guest: "Golden Jubilee" - Ingresso a 1 euro

GIOVEDÌ 13 LUGLIO - Concerto di "Apres La Classe" + Guest: "Odd-Rey" - Ingresso a 1 euro

VENERDÌ 14 LUGLIO - Concerto dei "Derozer" + Guest "One Eyed Cats" dal Regno Unito - Ingresso a 1 euro

SABATO 15 LUGLIO - Concerto dei "99 Posse" + Guest: 1° 2° 3° Classificato del VICENZA ROCK CONTEST, concorso per band emergenti che propongono Musica Originale - Ingresso a 1 euro

DOMENICA 16 LUGLIO - Concerto ancora da fissare - Ingresso a 1 euro



PROGRAMMA FESTIVAL 2017 - SECOND STAGE:

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO: Vincitori Premio METAL 2017 del Vicenza Rock Contest

VENERDÌ 14 LUGLIO: 1° - 2° - 3° classificati Premio Miglior Gruppo Vicentino 2017 del Vicenza Rock Contest

Articolo in fase di agggiornamento

ELENCO CONCERTI