ferbegy? al terzo ponte_bassano del grappa

Sonorità elettroniche e strumenti vintage Ferbegy? è una band di electro/rock nata a Bolzano nel 2009.



La formazione vede alla voce, tastiere e synth Anna Mongelli, alla chitarra, voce e live electronics Dario Mongelli, alla batteria Federico Groff e al basso, chitarra Ale Damian. La loro musica fonde l'elettronica con sonorità e strumenti vintage e nasce dall'amore per band come Fairport Convention, God Speed You Black Emperor!, Mount Kimbie e Fever Ray. Nei primi anni di attività suonano molto dal vivo in regione e partecipano ai festival "Rock im Ring", "Emergency", "Steinegg Live", "School's Out". In due anni di attività arrivano alle finali dell'Italia Wave, dividono il palco con Malfunk, Phidge e The Bastard Sons of Dioniso, si piazzano al secondo posto del concorso Upload 2009 e vincono la successiva edizione nella categoria 'Local' (direzione artistica affidata a Cristiano Godano) esibendosi sullo stesso palco con Echo and The Bunnymen e Unkle. Si aggiudicano uno spazio per esibirsi al MEI nonché la registrazione di un EP con David Lenci del Redhouse Studio di Senigallia (Uzeda, Three Second Kiss). Nell'ottobre del 2010 si trovano in studio a registrare il loro primo Ep "What If Trees Could Speak" pubblicato dall'etichetta indie bolzanina Killyourlabel. Dopo l'uscita dell'Ep suonano in un mini-tour italiano e successivamente in Germania e Austria al fianco della band tedesca Sugar From Soul. Condividono il palco con Kill it Kid, Ben Kenney (Incubus), Julie Christmas e con i Beatsteaks al Rock im Ring (Renon-IT). Nel 2013 decidono di tornare in studio per registrare il loro primo LP "Soul Echoes" registrato al NoLogo Studio di Laives e coprodotto da Riff Records.



