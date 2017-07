Femminile Singolare: doppio concerto di Irene Ghiotto e Maria Devigili a Valdagno

GUIDA CONCERTI POP-ROCK NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 28 - 30 LUGLIO

VALDAGNO ESTATE EVENTI 2017

Venerdì 28 luglio sul palco di Palazzo Festari a Valdagno è in programma il penultimo appuntamento della rassegna "Femminile Singolare" con il doppio concerto delle cantautrici Irene Ghiotto alle ore 21 e Maria Devigili alle ore 22.15. Ingresso gratuito.

WORKSHOP SULLA SCRITTURA DI GENERE. Inoltre sabato 29 luglio alle 16 Irene Ghiotto curerà anche un workshop sulla scrittura musicale di genere femminile con una durata di 3 ore. L'inizio del workshop è previsto alle 16.00 a Palazzo Festari. È ancora possibile iscriversi contattando l'Ufficio Cultura del Comune di Valdagno al numero 0445,428223. Costo di 20 euro a persona.

IRENE GHIOTTO. Nel 2010 prende vita il progetto solista, avviato grazie all’incontro e alla collaborazione con Carlo Carcano, compositore e arrangiatore (Bluvertigo, Morgan, Piccola Bottega Baltazar). Irene partecipa alle selezioni di Sanremosocial 2011 con il brano Gli amanti. Nell’ottobre 2011 entra a far parte del cast di StarAcademy, il talent show di Rai 2 condotto da Facchinetti, che chiude prematuramente. Nel dicembre 2012 è una dei due vincitori di AreaSanremo. Nel febbraio 2013 partecipa alla 63° edizione del Festival di Sanremo, categoria Nuove Proposte, con il brano "Baciami?", che si posiziona al secondo posto della classifica Miglior arrangiamento. Il 14 febbraio 2013 esce il suo primo Ep omonimo. Nell’autunno del 2013 incide un riarrangiamento del brano Tensione evolutiva di Jovanotti. Nell’ottobre 2015 Irene vince l’11° edizione del Premio Bianca D’Aponte. Nel dicembre 2015 prende forma il progetto di musica electro pop, nato dall’incontro e la co-scrittura con il cantautore Fabio Cinti. Esce in digitale The thin Lie, un album interamente scritto in lingua inglese. Nel gennaio 2016 esce il primo disco solista "Pop Simpatico con Venature Tragiche", che si aggiudica la candidatura alla Targa Tenco come Miglior Opera Prima. Accanto all’attività di cantautrice, Irene insegna canto pop, scrittura creativa, songwriting e musica d’insieme nell’associazione culturale e musicale Altramusica.

MARIA DEVIGILI. Cantautrice, chitarrista trentina, attualmente vive a Bologna. Compone le sue prime canzoni già a 9-10 anni e i suoi primi concerti da cantautrice li fa da sola, chitarra e voce, prima in strada e poi nei locali. Nel 2011 la vittoria del primo Premio Pavanello la porta a pubblicare il suo 1° ep La Semplicità a cui segue nel 2012 il suo 1° album Motori e Introspezioni. Il suo 2° album, La Trasformazione, esce a marzo 2015. Il disco ha la sua struttura portante nel duo con il batterista Stefano Orzes, ma si arricchisce di diverse partecipazioni tra cui quella con Claudio Lolli, Francesca Bono (Ofeliadorme) e Lorenzo "Loz" Ori (fonico Perturbazione, Toys Orchestra). Nel 2015 viene Inserita nella lista delle 10 cantautrici emergenti da tenere d'occhio da Rockit insieme a Sara Loreni e Joan Thiele. Durante la sua intensa attività live ha aperto i concerti di Tre Allegri Ragazzi Morti, Cristina Donà, Eugenio Finardi, Paola Turci, Cristiano Godano, Umberto Maria Giardini.

