"Fanny Rock Band" al "The Big" di Torri di Quartesolo

Sabatoo 19 febbraio dalle 22.30 alle 1 il locale "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo in via Savona 20 presenta il concerto live del gruppo "Fanny Rock Band", che dopo il grande successo di Capodanno torna a grande richiesta nel locale più rock del vicentino. Il complesso, specializzato nel rock anni '80, è capitanato dall'effervescente e poliedrica Fanny Abella, voce regina e chitarrrista con i suoi abiti sempre pittoreschi e mai banali. Gli altri tre componenti sono Fabio Rampazzo alla chitarra, Jack Furia alla batteria e Riccardo Bortolaso al basso. Ingresso libero.

