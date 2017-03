"Exit Band: Italian Tribute" alla Birreria Trenti di Pove del Grappa

Sabato 25 marzo alle 22 la Birreria Trenti di Pove del Grappa in via Europa 6 presenta il concerto live del gruppo "Exit Band Italian Tribute" con il meglio della musica pop-rock italiana. Il repertorio del complesso, originario di Cittadella, passa per Vasco, Zucchero, Ligabue, Negramaro, Negrita, Modà, Litfiba, 883, Cremonini, Antonacci, Battisti. Membri del gruppo: Loris De Poli (voce), Andrea Cecchetto (batteria), Felice Malinconico (chitarre), Stefano De Poli (basso), Vittorio Cecchetto (tastiere), Roberto Scrivani (sax). Ingresso libero.

ELENCO CONCERTI