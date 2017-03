"Exit Band Italian Tribute" al "Nostress Bar & Burger" di Bassano del Grappa

Sabato 1 aprile alle 22 il locale "Nostress Bar & Burger" di Bassano del Grappa in via Vicenza 57/A presenta il concerto live del gruppo "Exit Band Italian Tribute" con il meglio della musica pop-rock italiana. Il repertorio del complesso, originario di Cittadella, passa per Vasco, Zucchero, Ligabue, Negramaro, Negrita, Modà, Litfiba, 883, Cremonini, Antonacci, Battisti. In arrivo da diverse esperienze musicali, all'inizio del 2015 nasce la "Exit Band" con un gruppo di musicisti, che decide di rifondare un complesso nato nel 1999. Membri del gruppo: Loris De Poli (voce), Andrea Cecchetto (batteria), Felice Malinconico (chitarre), Stefano De Poli (basso), Vittorio Cecchetto (tastiere), Roberto Scrivani (sax). Ingresso libero. Infoline per prenotazioni: 0424.281178.

