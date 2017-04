Estate 2017: il calendario delle feste rock a Vicenza e provincia

La notiza della prossima estate vicentina rock sarà che non si terranno gli storici "Spiorock" e "Villazzarock" almeno per il 2017 senza palchi e chitarre elettriche nel quartiere di San Pio X a Vicenza.

Confermate le altre principali rassegne musicali nel capoluogo berico: al Parco Retrone di Vicenza il "Ferrock"; a Campo Marzo di Vicenza "FestAmbiente Vicenza" con una nuova location; il "Jamrock Festival" al Park Farini; il "Riviera Folk Festival" nel parco di via Orlando a Vicenza nella zona di Santa Croce Bigolina.

In provincia ci saranno: il "Perarock" a Perarolo di Arcugnano; lo "Squarciagola Rockfest" a Montebello Vicentino; il "Mararock" a Marano Vicentino; il "Kaotika Festival Rock" a Vigardolo di Monticello Conte Otto; l'Isolon Festival a Chiuppano; il "Sarcedo Summer Fest" a Sarcedo. Vedi anche: "Feste Rock 2016 a Vicenza e provincia"

PROGRAMMA DELLE FESTE ROCK:

MAGGIO

1 maggio 2017: "Katamarano 2017" al Parco della Solidarietà di Marano Vicentino per il festival rock dell'Alto Vicentino dalle 14 alle 20.30 con i concerti di quattro band in un pomeriggio musicale d'eccellenza. Si esibiranno: "The Blue Giants", "Sticky Brain", "The Fangs" e "Pyjamarama". Durante l'evento sarà attivo il servizio bar. Ingresso libero.

GIUGNO

1 - 4 giugno 2017: "Riviera Folk Festival 2017" al parco di via Orlando a Vicenza (Santa Croce Bigolina) con concerti diversi a partire dalle ore 21. Ingresso gratuito.

9 - 10 giugno 2017: "Squarciagola Rockfest" agli impianti sportivi di Montebello Vicentino - In programma 3 band diverse ogni serata a partire dalle ore 20 - Presenti area beer & food, mercatino e mostre d'arte-fotografia-illustrazioni con apertura alle ore 18. Ingresso libero.

GIUGNO-LUGLIO

28 giugno - 2 luglio 2017: "FestAmbiente Vicenza 2017" a Campo Marzo di Vicenza - Anche se non è propriamente una tipica festa rock, la manifestazione come ogni anno richiama il mondo dell'associazionismo vicentino con 5 giorni di incontri, concerti, spettacoli all'insegna dell'ambiente e di un futuro ecosostenibile. E' stata spostata dal Parco Retrone in una zona attigua al centro storico. Ingresso a 1 euro.

LUGLIO

6 - 8 luglio 2017: "Mararock Festival 2017" a Marano Vicentino con concerti a partire dalle 21. Saranno presenti bancarelle e stand gastronomici a partire dalle ore 19. Ancora da stabilire il calendario completo con i complessi musicali. Ingresso gratuito.

7 - 22 luglio: "Marostica Summer Festival" a Marostica in piazza degli Scacchi - Anche se non si può considerare una feste rock, la prestigiosa kermesse musicale marosticense attirerà l'interesse di molti appassionati di musica in genere per la presenza di ospiti internazionali, come Anastacia (mecoledì 12 luglio) e George Benson (lunedì 17 luglio). Il fitto calendario di eventi, distribuito in tre fine settimana, prevede anche l'inaugurazion con il concerto di Nek (venerdì 7 luglio), il "Gran Galà della Lirica" (sabato 8 luglio), la band "The Kolors" (lunedì 10 luglio), lo show "2000 Wonderland" (sabato 15 luglio) e la chiusura con il musical "Mamma Mia" (venerdì 21 e sabato 22 luglio).

11 - 16 luglio: "Ferrock Festival 2017" al Parco Retrone di Vicenza. Già annunciate le date di Damien Mc Fly più i vincitori del premio Ferrock 2017 del Vicenza Rock Contest (martedì 11 luglio); "Fleshgod Apocalypse" e "Golden Jubilee" (mercoledì 12 luglio); "Apres La Classe" e "Odd-Rey" (giovedì 13 luglio); "Derozer" e "One Eyed Cats" (venerdì 14 luglio); "99 Posse" più i primi tre classificati del "Vicenza Rock Contest" (sabato 15 luglio). Ingresso a 1 euro, tranne la serata gratuita di apertura.

20 - 23 luglio: "Jamrock 2017" al Park Farini di Vicenza con concerti, mercatino etnico e street food. Presenti in 5 mila metri quadrati 10 food truck da tutta Italia, 3 punti bar con un'ampia scelta di birre artigianali, 1 osteria con un'ampia carta di vini in bottiglia, 100 set di tavole per mangiare. Apertura area alle 19 con concerti alle 21. Ingresso libero.

21 - 23 luglio: "Kaotika Festival Rock 2017" presso gli impianti sportivi di Vigardolo di Monticello Conte Otto con 3 giorni di concerti con numerose band sul palco. Ancora da stabilire il calendario completo con i complessi musicali. Ingresso gratuito.

27 - 30 luglio 2017: "Isolon Festival 2017" a Chiuppano in via Alessandro Rossi. Ancora da stabilire il calendario completo con i complessi musicali. Ingresso gratuito.

Fine luglio "Lupiapalooza 2017" a Lupia di Sandrigo presso Villa Mocenigo con concerti live e dj set.

Fine luglio "LisieRock 2017" a Bolzano Vicentino in via Albereria 32. Saranno 3 giorni di concerti con musicisti e gruppi musicali famosi dall'alternative rock all'indie rock fino al rock da camera

27 - 31 luglio 2017: "Perarock 2017" nello spazio verde di via Righi a Perarolo di Arcugnano. Numerose le band e gli artisti, che si esibiranno nei 5 giorni del festival con la line up in via di definizione. Ingresso libero.

AGOSTO

Primi di agosto "Anguriara Fara Festival" a San Bortolo di Fara Vicentino presso il Campetto Rosso in via San Bortolo con concerti e dj set prima e dopo gli spettacoli.

Metà agosto "September Fest" al Teatro Tenda di Barbarano Vicentino con 5 giorni di concerti e serate musicali.

22 - 26 agosto 2017: "Sarcedo Summer Fest 2017" al Parco Anfiteatro di Sarcedo con numerosi concerti, musica di dj set e stand gastronomico. Ingresso gratuito.

Fine agosto "3° Rhino Sound Fest" a Lerino di Torri di Quartesolo presso gli impianti sportivi di via Rimembranza per 3 giorni di concerti.

Fine agosto rassegna musicale e culturale "Fornaci Rosse" al Parco Fornaci di Vicenza con dibattiti nel pomeriggio e concerti alla sera.

Fine agosto "Crosarock 2017" a Crosara di Marostica con concerti rock di musica dal vivo durante la Sagra di San Bartolomeo.

"Nogarole Rock Fest" a Nogarole Vicentino con i concerti di 5 band in unica serata durante la "Sagra del Castellaro".

SETTEMBRE

Primi di settembre "10° Rio Camparock" al Parco Ippodromo di Lonigo

Secondo weekend di settembre "Vivi Festival 2017" a Vicenza presso Campo Marzo con concerti, intrattenimenti musicali di dj set e spettacoli.

Metà settembre "Rock in Centrale 2017" a Centrale di Zugliano nella tensostruttura di via Piazza con una serie di concerti rock dal vivo. In tutte le serate a partire dalle 18 sarà in funzione un chiosco gastronomico per panini, snack, birre, spritz e cocktail.

Metà settembre "12° Rock della Madonna" a Madonna di Lonigo nell'impianto di via Madonna con 2 serate di dj set e concerti rock. Aperitivi musicali alle 19. Concerti live a partire dalle 21. In ogni serata saranno in funzione stand enogastronomici con birre "luppolate", grappe, snack, panini, stinco al forno e carne mista allo spiedo.

Fine settembre "Bissarock 2017" presso il PalaCosta di Costabissara con 3 giorni di concerti rock.

