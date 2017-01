Elya Zambolin da "The Voice of Italy" al "Revolution Live Club" di Molvena

Sabato 4 febbraio 2017 alle 21.30 la discoteca "Revolution Live Club" di Molvena in via Ponticello 15/A presenta il concerto di Elya Zambolin in elettrico per la prima data ufficiale in un club. A seguire dj set fino a notte fonda. La serata è dedicata a tutti i fan della nuova stella della musica italiana per uno show esclusivo da non perdere. Il cantautore padovano Elya Zambolin è diventato famoso nel 2016 dopo aver conquistato il terzo posto nella squadra di Max Pezzali a "The Voice of Italy". Ingresso a 10 euro + 1.22 euro di diritti di prevendita. Prevendite on line su: www.mailticket.it/evento/8958. Per informazioni e prenotazioni tavoli: 0424.411115.



Biografia di Elya Zambolin: nato a Monselice (PD) è il fondatore e il leader degli "Attika". Nel 2012 la band e' selezionata da "Mtv New Generation" con il brano "Non arrenderti" il cui videoclip (regia Marco Donazzan - Luca Donazzan) e' stato finalista dell' Identita' Film Festival presieduto da Irene Pivetti e proiettato al cinema Trevi: il singolo e' stato trasmesso da importanti emittenti radiofoniche e televisive (TG1 in onda su Rai Uno). Tra le tante esibizioni particolarmente importante e' stata la partecipazione al "Human Right's Tour" in collaborazione con Amnesty International con Enrico Ruggeri, Eugenio Finardi, Chiara Canzian. Il secondo singolo estratto dall'album di debutto "Verde" con produzione artistica di Roberto Visentin vince il Festival Show nNzionale (2013), dove la band affianca durante il tour artisti di calibro nazionale e internazionale (Max Pezzali, Arisa, Nomadi, Max Gazze', Simona Molinari, Serebro, Elen Levon). Nel 2014 la band entra a far parte della scuola "Amici" di Maria De Filippi, programma televisivo trasmesso su Canale 5. Nel gennaio 2015 a causa importante problema di salute di Elya, la band di propria iniziativa abbandona il talent. A maggio 2015 esce il singolo "Come fai". A febbraio 2016 esce il suo singolo da solista intitolato "Dottore". Nel 2016 entra nella trasmissione "The Voice of Italy" e si classifica terzo nella squadra di Max Pezzali.(www.youtube.com/watch?v=bCzfGEF5cKc). A luglio 2016 Max Pezzali lo invita al concerto di Piazzola sul brenta (PD) e duetta con lui nella canzone "L'universo tranne noi". Elya e' ora impegnato nelle registrazioni del primo disco solista.

