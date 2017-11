El Gringo de la Bachata alla Famiglia Latina di Vicenza

Sabato 18 novembre alle 23 la Famiglia Latina di Vicenza in via Divisione Folgore 20 presenta il live di Durante la serata defilè di moda con la Planet Lady de Majory Mentor. In consolle: Omar - Josè Amado - Wow. Voice by Mc Bling.

Ingresso riservato ai soci Asi. Tessera annuale: 10 euro.

