Ekat Bork: la "Musa di Ghiaccio" al Vinile Club per presentare il nuovo album

La raffinata artista elettronica siberiana Ekat Bork, che vanta oltre 90 concerti in tutta Europa incluso un lungo tour in Italia, Austria, Germania, Repubblica Ceca, Olanda e Inghilterra con Eric Martin e Jennifer Batten (iconica chitarrista di Michael Jackson), presenterà i brani dal nuovo album "YASДYES": un pregiato lavoro dal respiro internazionale, promosso per mezzo di un tour che, assieme all'Italia, toccherà anche Svizzera e Inghilterra. Evento: https://www.facebook.com/events/253805775043153/. Ottimamente accolto da numerosi e prestigiosi media internazionali del settore (SonicSeducer, Orkus Mag, Laut.de, DreamOutLoud, PopMonitor, Rockit e Repubblica solo per citarne alcuni),

ALBUM YASДYES: libera un'energia vulcanica straziante a stento contenuta e spesso in eruzione. Tradotto dal russo come "Io sono qui adesso", "YASДYES" non è musica per pusillanimi o deboli di cuore. Confrontandolo con la produzione morbida e seducente del suo acclamato debutto "Veremellious", questo album è scuro, profondo, elettronico, sovversivo...eppure pieno di sentimento. La sua voce seduce e comanda, dominando le macchine pulsanti, le percussioni e le chitarre che la circondano. Ekat Bork è un'artista enigmatica e seducente che produce musica che sembra venire da lontano, da qualche luogo antico e misterioso. Ammirala dal vivo e preparati a metterti in gioco.

TOUR DATES 2017 (in continuo aggiornamento) 8 aprile @ Le Singe, Biel (CH) - 14 aprile @ Galvanik, Zug (CH) - 22 aprile @ Performa Festival - Losone (CH) - 6 maggio @ Vinile, Rosà, Vicenza (IT) - 12 maggio @ The Troubadour, London (UK) - 13 maggio @ The Troubadour, London (UK) - 15 maggio @ The Fleece, Bristol (UK) - 18 maggio @ The Shed, Leicester (UK) - 9 settembre @ Glucknick Festival, Lucerne (CH).

