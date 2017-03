"Eiffel 65": Jeffrey Jey & Maury Lobina al Liv Club di Bassano del Grappa

Sabato 15 aprile dalle 23 alle 4.30 la discoteca "Liv Club" di Bassano del Grappa in contrà Gaggio Basso 11 ospiterà per la prima volta il gruppo "Eiffel 65" con un concerto live nell'ambito dell'evento "Love, Sex, American Express". La band piemontese di eurodance è formata dal cantante Jeffrey Jey e dal musicista Maury Lobina alle tastiere. Il noto dj internazionale Gabry Ponte ha lasciato il gruppo ufficiosamente nel 2005, anche se dal 2010 ha partecipato a qualche esibizione. A seguire il dj set con Andrea Glamn, Poky e Edoardo Pontecorvi. Prezzi: ridotto 13 euro entro le 24 - intero 15 euro dopo le 24. Tavoli: 25 euro normale - 30 euro in "Vip Zone". Infoline per prenotazioni tavoli: 349.5012282.

EIFFEL 65: sono un gruppo musicale eurodance italiano nato nel 1998 negli studi della casa discografica torinese Bliss Corporation. La formazione originale della band comprendeva il musicista Maury Lobina, il front-man e cantante Jeffrey Jey (Gianfranco Randone) e il disc jockey Gabry Ponte. Il nome del gruppo è frutto della scelta casuale di un computer, che individuò in un elenco di possibili nomi la parola "Eiffel", alla quale fu aggiunto per errore il numero 65, le cui cifre appartenevano a un numero telefonico scritto su una demotape. Dopo il distacco di Gabry Ponte e la parentesi con i "Bloom 06", che causarono lo scioglimento del gruppo nel 2006, nell'agosto del 2010 Maury e Jeffrey sono tornati a ricostituire la band, inizialmente anche con Gabry Ponte e in seguito da soli. gli Eiffel 65 hanno annunciato la pubblicazione ufficiale di un nuovo album, prevista per la primavera 2017. Formazione: Jeffrey Jey - voce, vocoder (1998-2006; 2010-presente) - Maury Lobina tastiere, sintetizzatore, pianoforte, programmazione, dj (1998-2006; 2010-presente) - Gabry Ponte dj, remixer, campionatore, programmazione, tastiere (1998-2005). Nonostante Gabry Ponte non partecipi alla produzione discografica e ai concerti, in seguito alla reunion del 2010, non è mai uscito ufficialmente dalla band.

