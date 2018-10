Egreen live presenta “entropia 3

Egreen è decisamente uno dei nomi più caldi dell’underground del rap italiano, noto per la sua attitudine hardcore e per i suoi live energetici, crudi e coinvolgenti.



Ad aprile è uscito “Entropia 3“, l’ultimo album di Egreen, terzo capitolo della serie “Entropia” e 15esimo album in 16 anni di granitica attività nel panorama dell’hip hop italiano. Spesso collabora con Bassi Maestro.

Anticipato dal singolo “Non Mi Interessa“, brano prodotto da Fritz Da Cat e Marz ed entrato al sesto posto della Viral 50 di Spotify.



Il live di Egreen è una garanzia: più di un’ora di rime sputate ed un catalogo di canzoni che ormai attraversa 16 anni di carriera e numerosi classici resi ogni volta con la stessa fotta con cui sono stati scritti.



In repertorio grandi classici tratti dai suoi album (Il cuore e la fame, Beats & Hate, More Hate), mixtape ed EP (pubblicati tra il 2008 e il 2016), resi ogni volta “con la stessa fotta con cui sono stati scritti”.







BIO



Egreen nasce a Bogotà in Colombia nel Giugno del 1984 e per motivi famigliari si trova a girare il mondo toccando 3 continenti; l’hip-hop lo incontra in uno di questi viaggi, all’età di 8 anni durante la sua permanenza a Detroit.



Inizialmente si appassiona al rap americano della Golden Age, grazie alla sua perfetta conoscenza della lingua inglese, ma una volta in Italia scopre la scena italiana e ne diventa subito un cultore. Questa passione lo spinse ad organizzare eventi nella provincia della “sua” Varese ed a girare l’Italia per partecipare a gare di freestyle; un percorso molto lungo che l’ha portato a pubblicare 1 demo, 6 EP, 2 Mixtape ufciali, 2 dischi ufficiali “Il Cuore E La Fame”, uscito per Unlimited Struggle, un grande successo sia di pubblico che di critica e “Beats & Hate”, record Italiano di somma raggiunta per un crowdfunding legato a un prodotto musicale.