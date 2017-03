"Eco di Sirene": Carmen Consoli al Teatro Astra di Schio

Venerdì 21 aprile alle 21 al Teatro Astra di Schio si esibirà la celebre cantante Carmen Consoli con un concerto live per il suo tour "Eco di Sirene". La cantautrice siciliana sarà sul palco scledense con la sua immancabile chitarra insieme al violino di Emilia Belfiore e il violoncello di Claudia Della Gatta. Ancora da confermare la presenza della cantante thienese Eva Pevarello (terza ad X-Factor 10), che sta seguendo la Consoli nel suo tour italiano, in quanto la tappa di Schio è considerata un'appendice dello stesso tour. "Eco di Sirene" è l'evoluzione di uno dei progetti più amati ed originali di Carmen: “L'anello mancante” (2008), un tour teatrale con il quale ha registrato il tutto esaurito in Italia, in Europa e negli Stati Uniti, dominando la scena sola sul palco con le sue sei chitarre. In questo live però i tre strumenti acustici si rimandano suggestioni diverse sugli stessi temi musicali e argomenti, dando così corpo all'ambivalenza connaturata al titolo stesso. Una sirena in doppia veste protettrice come una creatura magica, che canta per avvisare del pericolo, o seduttrice come un essere, che ama e incanta. "Eco di Sirene" è una dimensione, dove dar voce e corpo alle domande sul presente, ai piccoli momenti di gioia quotidiana, alla pluralità di risposte individuali. L'evento è organizzato da "Scoppio Spettacoli" di Max Capraro. Prevendite sui circuiti Ticketone e Geticket: platea numerata 38 euro e galleria numerata 30 euro più diritti di prevendita. I biglietti si potranno acquistare anche alla Fondazione Teatro Civico (palazzo Fogazzaro) e da Discovery a Schio, da Saxophone a Vicenza.

Biografia di Carmen Consoli: (tratto da Wikipedia): Carmen Carla Consoli, nota come Carmen Consoli e nata a Catania il 4 settembre 1974, è una cantautrice. Soprannominata "la cantantessa", nella sua carriera ha pubblicato 8 album in studio (più alcune versioni per il mercato estero), 2 album dal vivo, 1 compilation, 1 album di colonne sonore, 4 video album (di cui tre come artista principale), 33 singoli e numerose collaborazioni, vendendo complessivamente circa 2 milioni di dischi in Italia, con un disco multiplatino come membro del gruppo Artisti Uniti per l'Abruzzo, 12 dischi di platino e tre dischi d'oro. Dal 1997 al 2015, ha avuto 7 album in studio consecutivi in top 10 e diversi primi posti in classifica. Ha ricevuto una Targa Tenco (più diverse candidature), due premi Lunezia, sette Italian Wind & Music Awards, un Telegatto, un Nastro d'argento (nel 2001, per il brano L'ultimo bacio, presente nel film omonimo di Gabriele Muccino) e un'ulteriore candidatura allo stesso premio nel 2009, due candidature al David di Donatello, due candidature agli MTV Europe Music Awards, il premio Amnesty Italia per il brano "Mio Zio" ed è stata insignita nel 2012 con l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. È stata la prima artista femminile italiana a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma e la prima donna a vincere la Targa Tenco come miglior album. L'album "Confusa e Felice" è stato inserito nella lista dei 100 migliori album italiani secondo "Rolling Stone" alla posizione 32 (seconda donna presente in classifica). L'album Stato di Necessità è stato inserito tra i 10 migliori album italiani del decennio scorso (unica donna solista) dal Corriere della Sera. Riscuote un discreto apprezzamento anche all'estero con tre concerti tutti esauriti nella città di New York, un'esibizione come diva a Central Park, diverse tournèe nelle maggiori capitali d'Europa e del Nord America. Nel 2004 è stata la prima artista italiana a partecipare al South By Southwest Festival ad Austin (Texas) e nel 2005, l'unica italiana a partecipare alle celebrazioni dell'anniversario della scomparsa di Bob Marley, in Etiopia. "État de necessité", "Carmen Consoli" ed "Eva contro Eva" sono gli album pubblicati all'estero. Nel 2015 è stata scelta da David Byrne come rappresentante per l'Italia al Meltdown Festival a Londra. Nel quarto trimestre del 2015 è l'artista italiana con il maggior numero di ingressi registrati in un concerto in Italia (Ancona, 12mila e 449 persone), battendo anche Madonna. Nel 2016 diviene la prima donna ad essere scelta come maestro concertatore della storica Notte della Taranta. Ha partecipato al Festival di Sanremo, rispettivamente nel 1996 con "Amore di Plastica", nel 1997 con "Confusa e Felice", e nel 2000 con "In Bianco e Nero".

ELENCO CONCERTI