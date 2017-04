"Due Voci al Femminile: Marta Petreu e Christine De Luca": poesie in musica

Venerdì 12 maggio alle 18 alle Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari a Vicenza in contrà Santa Corona 25 si terrà il concerto-incontro "Due Voci al Femminile: Marta Petreu e Christine De Luca" per uno degli appuntamenti del festival di poesia e musica contemporanea "Poetry Vicenza 2017" . Verranno lette alcune poesie delle due autrice a cura di Roberto Merlo per la Petreu e di Francesca Romana Paci per la De Luca insieme alle musiche di Ilaria Fantin e Irene Brigitte. Ingresso libero.

MARTA PETREU: è lo pseudonimo letterario Rodicăi Marta Vartic (nata a Rodica Marta Crişan in Romania il 14 marzo 1955. E' insegnante, poetessa, saggista, scrittrice ed editrice. Ha formata l'atmosfera intellettuale del movimento letterario "Equinox" da Università Babes-Bolyai di Cluj. Insegna la storia della filosofia rumena Babes-Bolyai di Cluj ed è redattrice dal 1990 della rivista "Apostrophe", pubblicata da dell'Unione degli Scrittori della Romania e Fondazione Culturale Apostrophe. Ha conseguito un dottorato in filosofia presso l' Università di Bucarest con la tesi "valenze estetiche della logica anamorfico" (1992), coordinatore scientifico è il professor Ion Ianoşi. Nella sua carriera ha ricevuto numrosi riconoscimenti.

CHRISTINE DE LUCA: è un poetessa e romanziere scozzese, scrive in inglese e in dialetto Shetland, che è una miscela di vecchio scozzese con grande influenza norvegese. E' nata e cresciuta nello Shetland, trascorrendo i suoi anni formativi in ​​Waas (Mura) sul lato occidentale della terraferma. Attualmente vive ad Edimburgo. Il dialetto shetlandese è una lingua ancora viva, vibrante e apprezzata sia per la sua qualità onomatopeica sia per la sua classe. Il suo interesse principale è la poesia, ma è anche attiva nella promozione del lavoro con i bambini di Shetland, scrivendo storie di dialetti per una gamma di gruppi di età. Il suo primo romanzo "E poi per sempre" è stato pubblicato nel 2011. È stata nominata laureatrice di poeta di Edinburgo (Makar) per il 2014-2017. Nel 1996 ha vinto il Premio Letterario Shetland con la sua prima collezione di poesie Voes & Sounds e ancora nel 1999 con Wast Wi Da Valkyries (dopo la quale è stato interrotto il premio). Una terza raccolta "Plain Song", è stata pubblicata nel 2002 e Parallel Worldsseguita nel 2005. Una delle poesie di questa collezione, Makkin Sooth Eshaness, ha vinto il premio Rhoda Bulter per la dialettica Shetland, 2004. La poesia "Seein Baith Sides" ha vinto il Premio Shetland Writing Prize e anche il premio per la migliore poesia della dialettica Shetland nel 2006. Inoltre è stata presentata nei migliori poemi scozzesi 2006 selezionati dall'autore Janice Galloway e ha vinto il Prix ​​du Livre insulaire 2007 Pour Poésie per la sua collezione di poesie bilingue Mondes Parallèles. Nel 2010 la Biblioteca Scozzese ha votato i Gaet-markers di Christine, dal North End of Eden , uno dei migliori poemi scozzesi del 2010.

ELENCO CONCERTI