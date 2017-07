"Dub Fx": lo street performer australiano di rap & hip hop al "Jamrock Festival"

Venerdì 21 luglio alle 21 per il "Jamrock Festival 2017" al Park Farini di Vicenza si esibirà lo street performer australiano Dub Fx insieme al complesso "Rebel Roots". Dopo aver calcato i palchi dei più famosi festival mondiali quali Sziget, Exit, Boomtown e Coachella, il prodigioso artista Dub Fx farà tappa anche nel capoluogo berico per presentare il suo ultimo album “Thinking Clear”. Ingresso a 1 euro dopo le 20.

DUB FX. Benjamin Stanford, conosciuto con il nome di "Dub Fx" (nato a St Kilda l'11 giugno 1983), è un musicista australiano, noto per il suo modo alternativo di comporre brani musicali. Il suo stile deriva da un intreccio di rap, hip hop, drum and bass e dub: il suo marchio di fabbrica è la capacità di creare musica dal vivo, usando solo le sue grandi doti da "beat boxer" e l'ausilio di una pedaliera, con cui modula la sua voce e crea degli effetti detti "loops" da usare come basi. Conosciuto e apprezzato come una delle icone mondiali della musica indipendente, l'artista salito alla ribalta per le sue esibizioni in strada oggi conta una fan base Facebook di 700.000 persone e i suoi video hanno raggiunto più di 150 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Per tutta la manifestazione saranno presenti 10 food truck con il migliore cibo di strada per il "Jam Food". Ingresso a 1 euro dopo le 20.

INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI: info@jamrockfestival.it - www.jamrockfestival.it - www.facebook.com/Jamrock-Festival-228186237373732/.

ELENCO CONCERTI