Doppio concerto al femminile: "Quintana" e Mercedes Peon al "Vò On The Folks"

Sabato 18 febbraio alle 21 si terrà un doppio concerto al femmnile con l'esibizione del duo "Quintana" e della cantante galiziana Mercedes Peon per la XXII edizione del festival "Vò On The Folks" presso la Sala della Comunità a Vò di Brendola in via Carbonara 28. La seconda serata della rassegna musicale brendolana vedrà il duo delle "Quintana", formato da Kateřina Ghannudi (arpista e cantante originaria di Praga) e dalla polistrumentista vicentina Ilaria Fantin (arciliuto, ud e percussioni), proseguendo con uno dei personaggi di maggior rilievo nella world music dell'ultimo decennio, Mercedes Peon. La cantante e gaitera gallega, già al fianco di Carlos Núñez e Mano Negra, presenterà in Veneto il suo live da solista, che fonde musica galiziana, elettronica e pop-rock. Biglietti on-line su www.saladellacomunita.com/musica/mercedes-peon-quintana-1593 o presso filiali Cassa Rurale di Brendola: 14 euro. Biglietto intero senza prenotazione: 15 euro. Sono ancora disponibili 80 posti circa. Per informazioni: 0444.401132 - info@saladellacomunita.com.

Biografia di Mercedes Peon: è uno dei nomi più importanti ad emergere tra i cosiddetti "fenomeni artistici femminili mondiali". Il successo raggiunto col primo album "Isué" le ha fatto guadagnare varie nomination: Miglior album europeo / CD 2000 per Folkworld; tra le migliori artiste delle sua categoria per la BBC; nella Top Ten di Songlines; miglior novità per TVG (Television de Galicia). L’impressionante presenza scenica l’ha resa famosa sui palchi di importanti festival mondiali, come Dranouter in Belgio, Lorient in Francia, Sete Sois & Sete Luas e Interceltico de Oporto in Portogallo, Groban in Slovenia, il Celtic, La Mar de Musicas. In tutte le sue esibizioni la cantante trasmette sempre tutta se stessa nella sua live performance per una vera esplosione di forza e di energia. Mercedes Peón è la nuova stella della musica tradizionale galiziana, che si presenta sulla scena internazionale. parte dalle radici della musica tradizionale della Galizia (una regione della Spagna) per elaborare moderne connessioni sonore con la fusione di elementi rock e reggae, facendo della propria voce il centro che sostiene il tutto. Lo strumento privilegiato è la gaita di Galizia, ma il suo gruppo passa dalla ghironda alla chitarra elettrica.

Biografia delle "Quintana": le due musiciste Katerina Ghannudi e Ilaria Fantin danno il via alla loro collaborazione artistica nel 2010, forti delle esperienze accumulate in svariate formazioni concertistiche e all’interno di numerosi eventi sia in Italia che all’ estero. Concentrandosi principalmente sulla tradizione Sefardita, il duo crea un repertorio originale e suggestivo: una raccolta di melodie che attraverso i secoli si sono tramandate oralmente tra le onde del Mar Mediterraneo e sono miracolosamente sopravvissute fino ai nostri giorni. "Quintana" ha elaborato gran parte del repertorio con arrangiamenti propri, derivanti dallo studio accademico delle musiciste, ma anche dal loro personale istinto e gusto musicale, con la libertà interpretativa che questa musica non fissata sulla carta può regalare.

