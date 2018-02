DNA Irish trio live @ Hostaria al Gallo

Il beverdi all'Hosteria Al Gallo ci sono i DNA Irish Trio, pub traditional songs and tunes for craic!

Ritmo, grinta e sonorità da Dublino a Galway passando da Derry, Sligo e Cork per un trio di girovaghi cantastorie che attraverso il calore e l'allegria che coinvolge e travolge, unisce e solleva gli animi conducendoli tra la storia e i paesaggi nella verde Irlanda.

Storie di whisky e di fantasmi, ribellioni, filastrocche, marinai e contadini ma soprattutto storie cantate nei pub.



Dario Valle : voce, chitarra, bouzouki, armonica.

Andrea Zarantonello : voce, violino, mandolino.

Nicola Dal Lago : voce, bodhràn, cajon, percussioni.