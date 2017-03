"DNA Irish Trio" e "Dreaming Neverland": live folk&rock alla Brasserie Miralago di Arcugnano

In occasione della Festa di San Patrizio, da venerdì 17 a domenica 19 marzo alle 21 la Brasserie Chalet Miralago di Arcugnano in via Lago di Fimon 119 ospiterà la band "DNA Irish Trio" con un live folk (venerdì) e il gruppo "Dreaming Neverland" (sabato) con un concerto di alternative rock. Per rivivere l'atmosfera irlandese nel giorno di Saint Patrick, il locale sul Lago di Fimon si trasformerà in un pezzo d'Irlanda per festeggiare il Saint Patrick's Day. Colore verde e fiumi di birra irlandese si riverseranno allo Chalet Miralago per celebrare questo grande evento insieme a tanta musica, gadget e premi per chi deciderà di sfidare la sorte con la "Lotteria di San Patrizio". Domenica dalle 18 serata con aperitivo musicale. "DNA Irish Trio" propone canzoni e tunes mozzafiato dai ritmi e strumenti tradizionali, presentando la faccia goliardica e frizzante d'Irlanda in una forma personalizzata. I "Dreaming Neverland" sono un gruppo vicentino rock, nato nel 2011 e formato da 4 membri: Denny Meggiorin (chitarra e voce); Max Dal Prà (chitarra); Luca Ghiro (batteria); Cristopher Lunardi (basso). Durante le serate non mancherà la classica birra scura Guinness. Ingresso libero con consumazione facoltativa. Infoline per prenotazioni: 346.8695376.

