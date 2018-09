Diodato in solo: concerto in centro storico

Il cortile del palazzo palladiano ospita uno dei cantautori più intensi e raffinati del panorama italiano, il cui tour estivo fa tappa a Vicenza.

Un concerto esclusivo in solo, voce e chitarra acustica, per vivere in modo intimo e speciale il repertorio dell'artista che ha recentemente partecipato al Festival di Sanremo nella categoria campioni.



DOMENICA 2 SETTEMBRE 2018 H 19.00

PALAZZO VALMARANA BRAGA

CORSO FOGAZZARO, 16 - VICENZA

INGRESSO 12€ - VINO OFFERTO DALL'AZIENDA AGRICOLA DA SCHIO



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: info@beancientbecool.com

Ritiro e pagamento dei biglietti presso il palazzo il giorno del concerto dalle ore 18



Degustazione offerta dall'AZIENDA AGRICOLA DA SCHIO e possibilità di acquistare vino e prodotti del territorio.