"Diapason Band": tributo a Vasco Rossi al "The Big" di Torri di Quartesolo

Venerdì 10 febbraio dalle 22.30 alle 1 il locale "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo in via Savona 20 ospiterà la "Diapason Band" per un concerto live rock come tributo a Vasco Rossi. Il complesso veronese è uno dei gruppi più conosciuti in tutta Italia per le proprie performance, che ricalcano perfettamente lo stile e le canzoni del celebre cantante modenese. Membri: Voce: Alessandro Poppa Pozzato - Chitarre e cori: Roberto Vanni - Chitarre e cori: Cristian Cicci Bagnoli - Tastiere e cori: Massimo Cavallari - Basso: Max Gelsi e Roberto Padrini - Batteria: Cesare Capitani - Sax e cori: Cristiano Pagnin - Cori: Cristina Gi. Ingresso libero.

Biografia dei "Diapason Band": il gruppo veronese, nato nel 1982 come "Diapason" proponeva un repertorio molto vario, che comprendeva musica beat, pop italiana, “west coast”, blues e rock. Nel 1984 l’amicizia con Alessandro “Poppa” Pozzato diventa collaborazione musicale e il gruppo prende il nome definitivo di "Diapason Band". Vista la somiglianza fisica e vocale con Vasco Rossi, il cantante Pozzato fa assumere un’identità precisa alla band, che si specializza nelle canzoni del rocker modenese, ottenendo consensi favorevoli da parte di un pubblico sempre più numeroso. Il successo dei concerti proposti, porta ben presto la "Diapason Band" ad imporsi tra le più importanti e apprezzate tribute band Italiane. Dal 1995 è nata una collaborazione artistica con musicisti legati alla storia di Vasco Rossi: il chitarrista Maurizio Solieri, il bassista Claudio “Gallo” Golinelli, il sassofonista Andrea “Cucchia” Innesto, il tastierista Alberto “Lupo” Rocchetti, la cantante Clara Moroni, il trombettista-programmatore Frank Nemola, Diego Spagnoli, artista poliedrico e stimato stage manager, il tastierista Mimmo Camporeale e il batterista Tedeschi. Nel 2002 arriva anche il disco “Dune…”, che nasce dalla collaborazione con il cantautore Massimo Bubola: un album dall’animo rock dalle sonorità di Vasco, ma con la verve dell’autore veronese e l’esperienza della band dopo oltre venti anni di concerti e di esperienze sulle spalle.

